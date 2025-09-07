Microsoft сообщила о повреждении кабелей в Красном море
Трафик между Азией, Европой и Ближним Востоком может работать с задержками. Компания перенаправила данные по альтернативным маршрутам, но для полного восстановления кабелей потребуется время.
Причина повреждений не уточняется.
В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывали с Россией.
19 января стало известно, что разведслужбы США и европейских стран не выявили причастность России к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. По заявлению собеседников издания, подводные кабели между европейскими странами были повреждены в связи с «неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов».