В Киеве пожар в здании правительства охватил более 1000 квадратных метров
В Киеве продолжает гореть здание украинского правительства, пожарные локализовали возгорание на площади более 1000 кв. м, сообщил в своем Telegram-канале министр внутренних дел республики Игорь Клименко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил ранее, что в Печерском районе столицы в результате падения сбитого БПЛА произошло возгорание в правительственном здании. По словам Клименко, спасатели локализовали пожар и продолжают тушение.
Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что было повреждено здание правительства, пострадали крыша и верхние этажи. Она добавила, что спасатели тушат пожар, и поблагодарила их за работу.