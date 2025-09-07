Газета
Главная / Общество /

В Киеве пожар в здании правительства охватил более 1000 квадратных метров

Ведомости

В Киеве продолжает гореть здание украинского правительства, пожарные локализовали возгорание на площади более 1000 кв. м, сообщил в своем Telegram-канале министр внутренних дел республики Игорь Клименко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил ранее, что в Печерском районе столицы в результате падения сбитого БПЛА произошло возгорание в правительственном здании. По словам Клименко, спасатели локализовали пожар и продолжают тушение.

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что было повреждено здание правительства, пострадали крыша и верхние этажи. Она добавила, что спасатели тушат пожар, и поблагодарила их за работу.

