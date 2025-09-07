Турист из Белоруссии погиб в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Спасатели обнаружили тело пропавшего в горах 26-летнего туриста из Белоруссии, который планировал подняться на гору Терсколак в Эльбрусском районе и не выходил на связь с 3 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.