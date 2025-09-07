Турист из Белоруссии погиб в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
Спасатели обнаружили тело пропавшего в горах 26-летнего туриста из Белоруссии, который планировал подняться на гору Терсколак в Эльбрусском районе и не выходил на связь с 3 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
6 сентября в МЧС сообщили, что незарегистрированный 26-летний турист перестал выходить на связь. На его поиски выдвинулись спасатели, привлекался вертолет Ми-8. Утром 7 сентября поисковые работы в Эльбрусском районе были завершены.
«В районе водопада Терскол (высота 2800 м) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», – говорится в сообщении ведомства.
В операции были задействованы 19 спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России и спасатели из центра «Лидер», добавили в МЧС.