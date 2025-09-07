В Ватикане причислили к лику святых умершего от лейкемии «инфлюенсера Бога»

На церемонии присутствовало около 70 000 молодых верующих из десятков стран. Акутис был причислен к лику святых вместе с молодым итальянцем Пьером Джорджо Фрассати, который помогал нуждающимся и умер от полиомиелита в 1920-х гг. Понтифик сказал, что Акутис и Фрассати были примером святости и помощи нуждающимся.