Общество

В Ватикане причислили к лику святых умершего от лейкемии «инфлюенсера Бога»

Ведомости

Итальянского подростка Карло Акутиса, умершего от лейкемии в 2006 г., причислили к лику святых в Ватикане. Соответствующую церемонию провел папа римский Лев XIII, сообщает Reuters.

При жизни Акутис освоил программирование, чтобы создавать сайты для распространения веры. Он умер в возрасте 15 лет. Агентство отмечает, что история Акутиса привлекла широкое внимание католической молодежи, и «теперь он находится на одном уровне с матерью Терезой и Франциском Ассизским».

На церемонии присутствовало около 70 000 молодых верующих из десятков стран. Акутис был причислен к лику святых вместе с молодым итальянцем Пьером Джорджо Фрассати, который помогал нуждающимся и умер от полиомиелита в 1920-х гг. Понтифик сказал, что Акутис и Фрассати были примером святости и помощи нуждающимся.

В мае 2024 г. ныне покойный папа римский Франциск одобрил канонизацию Акутиса. При жизни подросток занимался популяризацией христианства в сети и прославился под прозвищем Инфлюенсер Бога. После смерти и ряда «чудесных исцелений» католики считают Карло Акутиса покровителем интернета.

