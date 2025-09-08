Под зданием магазина в Британии нашли сотни скелетов
Археологи обнаружили скелеты 317 человек на месте заброшенного универмага Debenhams на Кингс-сквер в Глостере в Великобритании. Они были найдены во время реконструкции места под городской кампус Глостерского университета, пишет Popular Mechanics.
Останки принадлежат средневековым и постсредневековым захоронениям. Университет поручил организации Cotswold Archaeology провести раскопки.
Вместе со скелетами также были найдены табачная трубка и фрагменты винной бутылки. Кроме того, археологи обнаружили более ранние артефакты римского периода, так как территория Кингс-сквер прежде была северо-восточным квадрантом древнеримского города. С начала проекта в 2023 г. здесь было обнаружено множество артефактов римского периода, включая керамику, 83 кирпичных погребальных склепа, фундамент городской и др.
Недавно также были обнаружены кирпичные погребальные склепы и крипта церкви святого Олдейта.
