Под зданием магазина в Британии нашли сотни скелетов

Археологи обнаружили скелеты 317 человек на месте заброшенного универмага Debenhams на Кингс-сквер в Глостере в Великобритании. Они были найдены во время реконструкции места под городской кампус Глостерского университета, пишет Popular Mechanics.

Останки принадлежат средневековым и постсредневековым захоронениям. Университет поручил организации Cotswold Archaeology провести раскопки.

Вместе со скелетами также были найдены табачная трубка и фрагменты винной бутылки. Кроме того, археологи обнаружили более ранние артефакты римского периода, так как территория Кингс-сквер прежде была северо-восточным квадрантом древнеримского города. С начала проекта в 2023 г. здесь было обнаружено множество артефактов римского периода, включая керамику, 83 кирпичных погребальных склепа, фундамент городской и др.

Недавно также были обнаружены кирпичные погребальные склепы и крипта церкви святого Олдейта.

В августе мэр Вологды Сергей Жестянников сообщал, что при реконструкции улицы Мира археологи обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного и, предположительно, Благовещенской башни. По словам главы города, находки будут переданы в музейный фонд, а информация об артефактах – в Институт археологии РАН.

