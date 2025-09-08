Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Екатеринбурге задержали одного из сбежавших из СИЗО

Ведомости

Одного из двоих преступников, которые 1 сентября сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, Александра Черепанова, задержали, сообщили в ГУ ФСИН Свердловской области. Правоохранители продолжают поиски еще одного сбежавшего – Ивана Корюкова.

При задержании Черепанов не сопротивлялся, уточнили в пресс-службе. Оперативные действия были проведены к 00:45 8 сентября (22:45 мск 7 сентября). В региональном ГУ ФСИН также предупредили, что второй разыскиваемый может прятаться на дачах и приусадебных участках, поэтому необходимо сохранять бдительность.

1 сентября стало известно, что сбежавшие Черепанов и Корюков находились под стражей с 7 мая 2023 г. Они были приговорены по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Преступники также могли быть сторонниками запрещенной в России террористической организации.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её