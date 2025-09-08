В Екатеринбурге задержали одного из сбежавших из СИЗО
Одного из двоих преступников, которые 1 сентября сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, Александра Черепанова, задержали, сообщили в ГУ ФСИН Свердловской области. Правоохранители продолжают поиски еще одного сбежавшего – Ивана Корюкова.
При задержании Черепанов не сопротивлялся, уточнили в пресс-службе. Оперативные действия были проведены к 00:45 8 сентября (22:45 мск 7 сентября). В региональном ГУ ФСИН также предупредили, что второй разыскиваемый может прятаться на дачах и приусадебных участках, поэтому необходимо сохранять бдительность.
1 сентября стало известно, что сбежавшие Черепанов и Корюков находились под стражей с 7 мая 2023 г. Они были приговорены по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Преступники также могли быть сторонниками запрещенной в России террористической организации.