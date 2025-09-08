Соцфонд: работа по совместительству может лишить выплат по больничному

4 сентября в Минздраве РФ опровергли сведения о том, что больничный лист можно оформлять только на три дня и продлевать по решению врачебной комиссии, если документ уже оформляли четыре раза за полгода. О таких изменениях, якобы вступивших в силу с 1 сентября, писал «Коммерсантъ». По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, сейчас поправки в этой области пока находятся на этапе обсуждения и межведомственной проработки.