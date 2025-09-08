Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Соцфонд: работа по совместительству может лишить выплат по больничному

Ведомости

Больничный лист, который работник открыл по основному месту работы, не будет оплачиваться, если продолжается его работа по совместительству и он получает за нее доход, передает «РИА Новости» со ссылкой на документы Социального фонда России.

«Оснований для назначения и выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, не имеется», – комментируется такая ситуация в документе. В Соцфонде также подчеркнули, что речь идет и о дистанционной работе по совместительству.

По мнению представителей фонда, нераспространение освобождения от труда на всех местах работы может привести к злоупотреблению правом на подобный отдых и стать дополнительным финансовым стимулированием для сотрудника.

4 сентября в Минздраве РФ опровергли сведения о том, что больничный лист можно оформлять только на три дня и продлевать по решению врачебной комиссии, если документ уже оформляли четыре раза за полгода. О таких изменениях, якобы вступивших в силу с 1 сентября, писал «Коммерсантъ». По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, сейчас поправки в этой области пока находятся на этапе обсуждения и межведомственной проработки.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь