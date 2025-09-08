Соцфонд: работа по совместительству может лишить выплат по больничному
Больничный лист, который работник открыл по основному месту работы, не будет оплачиваться, если продолжается его работа по совместительству и он получает за нее доход, передает «РИА Новости» со ссылкой на документы Социального фонда России.
«Оснований для назначения и выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, не имеется», – комментируется такая ситуация в документе. В Соцфонде также подчеркнули, что речь идет и о дистанционной работе по совместительству.
По мнению представителей фонда, нераспространение освобождения от труда на всех местах работы может привести к злоупотреблению правом на подобный отдых и стать дополнительным финансовым стимулированием для сотрудника.
4 сентября в Минздраве РФ опровергли сведения о том, что больничный лист можно оформлять только на три дня и продлевать по решению врачебной комиссии, если документ уже оформляли четыре раза за полгода. О таких изменениях, якобы вступивших в силу с 1 сентября, писал «Коммерсантъ». По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, сейчас поправки в этой области пока находятся на этапе обсуждения и межведомственной проработки.