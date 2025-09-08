Кабмин выделит 7,4 млрд рублей на обновление онкооборудования в регионах
В 2026–2027 гг. правительство РФ направит более 7,4 млрд руб. на проекты по борьбе с онкологическими заболеваниями в субъектах РФ. Об этом сообщили в кабмине.
Средства пойдут на модернизацию техники для радиологической диагностики и терапии, а также на переоснащение медучреждений.
Финансирование получат 56 регионов. В 2026 г. они получат свыше 3,9 млрд руб., в 2027 г. – более 3,5 млрд руб.
Региональные проекты реализуются в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который включен в новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
3 сентября президент России Владимир Путин отметил, что современные медицинские технологии и хирургические методы позволяют значительно продлевать активный период жизни человека и повышать ее качество.