Кабмин выделит 7,4 млрд рублей на обновление онкооборудования в регионах

Ведомости

В 2026–2027 гг. правительство РФ направит более 7,4 млрд руб. на проекты по борьбе с онкологическими заболеваниями в субъектах РФ. Об этом сообщили в кабмине.

Средства пойдут на модернизацию техники для радиологической диагностики и терапии, а также на переоснащение медучреждений.

Финансирование получат 56 регионов. В 2026 г. они получат свыше 3,9 млрд руб., в 2027 г. – более 3,5 млрд руб.

Региональные проекты реализуются в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который включен в новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

3 сентября президент России Владимир Путин отметил, что современные медицинские технологии и хирургические методы позволяют значительно продлевать активный период жизни человека и повышать ее качество.

