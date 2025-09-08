Газета
Главная / Общество /

В Иерусалиме обстреляли рейсовый автобус, погибли четыре человека

Ведомости

Двое мужчин открыли огонь по пассажирам автобуса на въезде в Иерусалим. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще не менее 15 пострадали. Об этом сообщает Kan.

По предварительным данным, нападавшие зашли в автобус и начали стрелять по пассажирам. Их ликвидировали. Сейчас медицинские работники оказывают помощь пострадавшим. Шесть раненых находятся в критическом состоянии.

Позже The Jerusalem Post сообщил о пяти жертвах.

3 марта террорист напал на людей с ножом в Хайфе на севере Израиля. В результате нападения один человек погиб, еще четверо пострадали. Директор службы скорой помощи Израиля (MDA) Эли Бин сообщил о нейтрализации нападавшего. Генеральное консульство России в Хайфе уточняло, что среди пострадавших при теракте в городе не было российских граждан.

