В Иерусалиме обстреляли рейсовый автобус, погибли четыре человека

3 марта террорист напал на людей с ножом в Хайфе на севере Израиля. В результате нападения один человек погиб, еще четверо пострадали. Директор службы скорой помощи Израиля (MDA) Эли Бин сообщил о нейтрализации нападавшего. Генеральное консульство России в Хайфе уточняло, что среди пострадавших при теракте в городе не было российских граждан.