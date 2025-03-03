Один человек погиб при нападении террориста с ножом в Хайфе

20 февраля три пассажирских автобуса взорвались в Бат-Яме. Все транспортные средства на момент взрывов стояли на парковке, пассажиров в них не было. В результате взрыва никто не пострадал. В полиции указали, что инцидент может быть скоординированным терактом, но рассматриваются и другие версии.