Один человек погиб при нападении террориста с ножом в Хайфе
Один человек погиб в результате нападения террориста с ножом в Хайфе, еще четверо пострадали. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.
Директор службы скорой помощи Израиля (MDA) Эли Бин рассказал, что террорист был нейтрализован. Пресс-секретарь MDA Заки Хеллер уточнил, что медработники оказывают помощь пяти раненым, один из них находился в критическом состоянии, трое пострадавших были в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести. Затем врачи констатировали смерть 70-летнего мужчины.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Правоохранители перекрыли район.
20 февраля три пассажирских автобуса взорвались в Бат-Яме. Все транспортные средства на момент взрывов стояли на парковке, пассажиров в них не было. В результате взрыва никто не пострадал. В полиции указали, что инцидент может быть скоординированным терактом, но рассматриваются и другие версии.
На следующий день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провести операцию в Иудее и Самарии против «очагов терроризма» в связи со взрывом автобусов в пригородах Тель-Авива.