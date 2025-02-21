Нетаньяху поручил провести операцию на Западном берегу после взрывов автобусов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии обороны страны (ЦАХАЛ) провести операцию в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан) против «очагов терроризма» в связи со взрывом нескольких автобусов в пригородах Тель-Авива. Об этом сообщил офис политика на странице в соцсети Х.
Нетаньяху предварительно обсудил ситуацию с участием министра обороны, начальника генштаба армии, директора Агентства безопасности Израиля (ISA) и генерального инспектора полиции страны.
«Премьер-министр приказал армии обороны Израиля провести интенсивную операцию против очагов терроризма в Иудее и Самарии. Премьер-министр также приказал израильской полиции и ISA усилить превентивную деятельность против новых нападений в израильских городах», – говорится в сообщении офиса.
20 февраля три пассажирских автобуса взорвались в пригороде Тель-Авива, передавала газета The Times of Israel. Все транспортные средства в момент взрывов находились на парковке в Бат-Яме, пассажиров в них не было. Пострадавших и жертв нет. Как заявили в полиции, произошедшее может быть скоординированным терактом, но рассматриваются и другие версии. Глава минобороны обвинил в случившемся палестинские террористические организации.