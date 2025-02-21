Нетаньяху поручил провести операцию на Западном берегу после взрывов автобусов

20 февраля три пассажирских автобуса взорвались в пригороде Тель-Авива, передавала газета The Times of Israel. Все транспортные средства в момент взрывов находились на парковке в Бат-Яме, пассажиров в них не было. Пострадавших и жертв нет. Как заявили в полиции, произошедшее может быть скоординированным терактом, но рассматриваются и другие версии. Глава минобороны обвинил в случившемся палестинские террористические организации.