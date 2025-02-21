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Нетаньяху поручил провести операцию на Западном берегу после взрывов автобусов

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии обороны страны (ЦАХАЛ) провести операцию в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан) против «очагов терроризма» в связи со взрывом нескольких автобусов в пригородах Тель-Авива. Об этом сообщил офис политика на странице в соцсети Х.

Нетаньяху предварительно обсудил ситуацию с участием министра обороны, начальника генштаба армии, директора Агентства безопасности Израиля (ISA) и генерального инспектора полиции страны.

«Премьер-министр приказал армии обороны Израиля провести интенсивную операцию против очагов терроризма в Иудее и Самарии. Премьер-министр также приказал израильской полиции и ISA усилить превентивную деятельность против новых нападений в израильских городах», – говорится в сообщении офиса.

20 февраля три пассажирских автобуса взорвались в пригороде Тель-Авива, передавала газета The Times of Israel. Все транспортные средства в момент взрывов находились на парковке в Бат-Яме, пассажиров в них не было. Пострадавших и жертв нет. Как заявили в полиции, произошедшее может быть скоординированным терактом, но рассматриваются и другие версии. Глава минобороны обвинил в случившемся палестинские террористические организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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