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ЦАХАЛ нанесла авиаудар по сектору Газа «для устранения угрозы»

Ведомости

Израильские военные нанесли удар по северной части сектора Газа для предотвращения угрозы, после того как несколько подозрительных лиц были замечены за установкой взрывного устройства в этом районе. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

В сообщении подчеркивается, что израильские силы продолжат действовать с целью устранения любых угроз, возникающих для граждан Израиля и войск ЦАХАЛ.

2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился остановить поставки гуманитарной помощи в Газу в связи с завершением первой фазы сделки с радикальной палестинской группировкой «Хамас», а также из-за отказа боевиков принять предложение спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.

В тот же день Израиль одобрил предложение Уиткоффа о продолжении перемирия с «Хамасом». Согласно плану, в первый день группировка освободит половину живых и погибших израильских заложников. Остальные пленные будут возвращены в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня. Первоначальная сделка позволяет Израилю возобновить бои после 1 марта, если переговоры будут признаны неэффективными.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и «Хамасом». Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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