ЦАХАЛ нанесла авиаудар по сектору Газа «для устранения угрозы»

В тот же день Израиль одобрил предложение Уиткоффа о продолжении перемирия с «Хамасом». Согласно плану, в первый день группировка освободит половину живых и погибших израильских заложников. Остальные пленные будут возвращены в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня. Первоначальная сделка позволяет Израилю возобновить бои после 1 марта, если переговоры будут признаны неэффективными.