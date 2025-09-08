Генпрокуратура потребовала обратить в доход РФ активы «Ростовводоканала»

В июле 2006 г. Чернышев создал иллюзию законности этих конкурентных процедур и обеспечил участие в них двух компаний, находящихся под контролем Светлицкого, – ОАО «Евразийский» и ООО «НК Лизинг». В результате он объявил победителем конкурса первую из указанных компаний. Выигравшее предприятие основало ресурсоснабжающую компанию ОАО «Вода Ростова», уставной капитал которой составил чуть более 1,5 млрд руб. В качестве вклада в основной капитал новой компании муниципалитет передал городское имущество в виде 100% акций «Водоканала», оцененных в 389,8 млн руб. В то же время «Евразийский» обязался внести 1,16 млрд руб. в уставный капитал «Воды Ростова».