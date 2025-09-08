Генпрокуратура потребовала обратить в доход РФ активы «Ростовводоканала»
Генпрокуратура РФ потребовала передать в государственную собственность активы компании «Ростовводоканал», стоимость которых превышает 4,6 млрд руб. Об этом сообщил источник «Ведомостей» со ссылкой на соответствующий документ.
По данным источника, иск подали Тверской районный суд Москвы. Ответчиками являются бывший замминистра энергетики РФ Станислав Светлицкий, бывший глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев, а также АО «Евразийский». Отмечается, что сейчас активы «Ростовводоканала» находятся в собственности Светлицкого.
В документе говорится, что Генпрокуратура выявила злоупотребления полномочиями со стороны Светлицкого и Чернышева в ходе надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства при управлении имуществом муниципального унитарного предприятия «Водоканал».
Ведомство попросило наложить арест на все имущество «Ростовводоканала» и АО «Евразийский».
По данным ведомства, с октября 2006 г. контроль над предприятием был передан холдингу «Евразийский», конечным бенефициаром которого выступал Светлицкий. В иске подчеркивается, что он имел постоянный доступ к информации о водогенерирующих компаниях по всей стране, включая данные о доходах, прибыльности и ликвидных активах. Это позволяло ему выбирать интересующее имущество для последующего присвоения.
В документе также указано, что в период с 2004 по 2006 г. Светлицкий получил сведения о крупнейшем водообеспечивающем предприятии в Южном федеральном округе и решил завладеть им. Для реализации этого намерения он привлек к сотрудничеству Чернышева.
В Генпрокуратуре считают, что в 2005 г. Чернышев преобразовал муниципальное унитарное предприятие в акционерное общество, в результате чего было основано ОАО «Производственное объединение Водоканал Ростова-на-Дону», 100% акций которого находились в собственности муниципалитета. В январе 2006 г. под предлогом привлечения дополнительных инвестиций и модернизации водоснабжения Чернышев инициировал изменения в прогнозный план приватизации имущества, включив в него продажу 100% акций «Водоканала» и передачу его промышленных мощностей, а также инженерных сетей. Далее Светлицкий установил контроль над управлением «Водоканала», организовав незаконные конкурентные процедуры.
В июле 2006 г. Чернышев создал иллюзию законности этих конкурентных процедур и обеспечил участие в них двух компаний, находящихся под контролем Светлицкого, – ОАО «Евразийский» и ООО «НК Лизинг». В результате он объявил победителем конкурса первую из указанных компаний. Выигравшее предприятие основало ресурсоснабжающую компанию ОАО «Вода Ростова», уставной капитал которой составил чуть более 1,5 млрд руб. В качестве вклада в основной капитал новой компании муниципалитет передал городское имущество в виде 100% акций «Водоканала», оцененных в 389,8 млн руб. В то же время «Евразийский» обязался внести 1,16 млрд руб. в уставный капитал «Воды Ростова».
В октябре 2006 г. Светлицкий перевел на счет компании указанную сумму, но все эти средства он вывел в контролируемое им именное акционерное общество «МТЭК», которое служило транзитной организацией для обналичивания денежных средств. Далее «МТЭК» распределило полученные средства между аффилированными с ответчиком организациями.
В ноябре 2008 г. по указанию Светлицкого Чернышев, ссылаясь на федеральную программу строительства, инициировал реорганизацию «Водоканала», присоединив к нему «Воду Ростова». В результате была создана новая структура – ОАО «Производственное объединение Водоканал Ростова-на-Дону» с уставным капиталом в 1,55 млрд руб. В 2014 г. «Водоканал» переименовали в «Ростовводоканал».
Как указано в иске, получив доступ к финансово-хозяйственной деятельности «Ростовводоканала», Светлицкий использовал предприятие для личного незаконного обогащения.
2 июля стало известно, что генерального директора «Ростоводоканала» Евгения Юркина задержали в конце июня в Ростовской области по подозрению в разглашении государственной тайны.
По данным ведомства, Юркин отправил обычной почтой в министерство ЖКХ региона пакет документов, содержащих секретные сведения. Речь идет о данных, касающихся критически важных объектов инфраструктуры Ростова-на-Дону. В итоге данные, составляющие гостайну, оказались у лица, не имевшего к ним доступа. В рамках расследования у Юркина провели обыски дома и на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Если обвинение подтвердится, ему грозит до четырех лет лишения свободы, если в его действиях не найдут признаков шпионажа или госизмены.