Общество

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Тимура Иванова

Бывшего замминистра обороны до этого приговорили к 13 годам колонии
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Генеральная прокуратура РФ направила иск о конфискации имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщается в картотеке суда.

Известно, что иск поступил 20 августа и уже зарегистрирован. Сейчас он находится на рассмотрении у судьи.

1 июля Иванов был приговорен к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в особо крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб., а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд также назначил ему штраф в размере 100 млн руб.

На заседании суда Иванова поддержали несколько десятков родственников и друзей. В прениях 23 июня прокуратура просила назначить ему 14,5 года колонии. Адвокаты настаивали на оправдании. В последнем слове Иванов заявил, что его «есть за что судить, но точно не за растрату», подчеркнув, что за покупку паромов сначала получил госнаграду, а позже эти действия были квалифицированы как преступные.

Чем известен экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов

Общество

В рамках приговора у Иванова были конфискованы арестованные активы: квартира площадью 317 кв. м стоимостью 315 млн руб., жилой дом площадью 344,8 кв. м за 8 млн руб., денежные средства – 56 млн руб. и 5 млн руб., найденные при обысках, $2,5 млн (около 250 млн руб.) и $13 500, а также 2,5 млн руб. на счете в банке ВТБ.

После оглашения приговора адвокат Иванова Мурад Мусаев заявил о намерении обжаловать решение, назвав процесс «судебной расправой».

Сообщалось, что Иванов был задержан еще 23 апреля 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он и бизнесмен Александр Бородин незаконно получили около 1,185 млрд руб. Кроме того, бывшего замминистра обвинили в перечислении около 4 млрд руб., выданных банком «Интеркоммерц», на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед».

В июне 2025 г. к делу добавился эпизод о взятке в 152 млн руб. от главы «Олимпситистроя» Александра Фомина. Как писал ТАСС, речь шла о контракте на поставку консервированных овощей и томатной пасты агрокомплексом «Русское село». По данным агентства, деньги были переданы через предоставление тульским ООО «Проопт» безналичного займа агропредприятию. Его учредитель Сергей Бородин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

