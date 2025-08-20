Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Тимура Иванова

На заседании суда Иванова поддержали несколько десятков родственников и друзей. В прениях 23 июня прокуратура просила назначить ему 14,5 года колонии. Адвокаты настаивали на оправдании. В последнем слове Иванов заявил, что его «есть за что судить, но точно не за растрату», подчеркнув, что за покупку паромов сначала получил госнаграду, а позже эти действия были квалифицированы как преступные.