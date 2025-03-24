Чем известен экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов

Чем известен экс-замглавы Минобороны Тимур ИвановСпустя 11 месяцев ареста суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу
В Мосгорсуде 24 марта началось рассмотрение дела экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова о растрате и выводе порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Бывший чиновник, отвечавший за строительный комплекс оборонного ведомства, также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он находится под арестом с 24 апреля 2024 г., в последний раз срок содержания под стражей был продлен до 23 апреля.
Карьера Иванова
Тимур Иванов родился 15 августа 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова («прикладная математика»), а в 2004 г. – Международную академию маркетинга и менеджмента («экономика и финансы»). В 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Финансово-организационные модели проектов сооружения АЭС».
С 1999 по 2012 г. работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, в частности, в 2002-2006 гг. был советником первого замгендиректора по экономике и финансам – исполнительного директора концерна «Росэнергоатом» и советником президента ЗАО «Атомстройэкспорт». В 2006-2010 гг. занимал должности сначала вице-президента, а затем первого вице-президента ЗАО «Атомстройэкспорт», в 2008-2009 гг. – зампредседателя правления ОАО «Интер РАО ЕЭС».
С 2008 по 2012 г. Иванов был советником министра энергетики РФ Сергея Шматко. Одновременно в 2009-2012 гг. возглавлял Российское энергетическое агентство Минэнерго России. В мае – ноябре 2012 г. – вице-премьер правительства Московской области (регион тогда возглавлял Сергей Шойгу). В 2013–2016 гг. работал в должности гендиректора АО «Оборонстрой» («дочка» принадлежащего Минобороны АО «Гарнизон», занимавшаяся строительством строительством социально значимых и стратегических военных объектов). Возглавлял оборонное ведомство в 2012-2024 гг. Шойгу.
Заместителем министра обороны он был назначен указом президента в мае 2016 г. Предшественник Иванова на посту Алексей Дюмин был назначен врио губернатора Тульской области (в сентябре того же года он победил на выборах). Как тогда писал «Коммерсантъ», «Оборонстрою» Иванова удалось «выполнить несколько поручений особой важности», в частности, достроить парк «Патриот», на открытии которого присутствовал президент Владимир Путин. В ноябре того же года глава государства присвоил ему звание «Заслуженный строитель РФ». В роли сменщика Дюмина в Минобороны хотели увидеть человека, «глубоко погруженного в процесс», отмечало издание.
Всего к апрелю 2024 г. у Шойгу было 12 заместителей. Иванов отвечал за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов, а также за медицинское обеспечение Вооруженных сил России.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, орденом Святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени (за «внимание к помощи в строительстве главного храма Вооруженных сил России») и др. Герой Луганской народной республики (2022).
В чем обвиняется Иванов
Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание – 15 лет лишения свободы). Занимавший тогда пост министра обороны Шойгу «заранее был поставлен в известность» о задержании. В тот же день министр отстранил Иванова от должности своего заместителя. 24 апреля он был арестован Басманным судом, а 26 апреля – уволен с поста в связи с утратой доверия. Сам Шойгу был отправлен в отставку 12 мая и назначен в тот же день секретарем Совета безопасности РФ. Минобороны возглавил Андрей Белоусов.
По делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ. Сумма взятки составляет порядка 1,185 млрд руб.
В начале октября СК вменил Иванову еще одно обвинение. Следствие считает, что экс-замминистра перечислил на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» более 3 млрд руб., выданные банком «Интеркоммерц». Переводы Иванов делал под видом заключения договоров купли–продажи иностранной валюты.
В ноябре СК вменил Иванову два случая особо крупных растрат (ст. 160 УК РФ) и легализацию денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) банка «Интеркоммерц». По данным следствия, Иванов создал преступную группу из работников банка. Именно они выводили средства на счета фигурантов. Общая сумма составила 3,9 млрд руб. Иванов обвиняется также и в эпизодах особо крупной растраты при совершении сделок с паромами по ст. 160 УК РФ. Так, ущерб от подобных сделок составил 205 млн руб.
В декабре 2024 г. Басманный суд Москвы продлил срок ареста 42 банковских счетов Иванова до 23 марта 2025 г. и арестовал 37 транспортных средств по его делу. Общая стоимость арестованного имущества и активов бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова составила более 2,5 млрд руб. В конце января стало известно, что дело Иванова передано в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме.
В марте арест был продлен до 23 апреля. Это было первое за почти год заседание, на котором разрешили присутствовать журналистам и родственникам обвиняемого до закрытия процесса по продлению меры пресечения. Во время процесса стало известно, что Иванов разведен, у него на иждивении трое малолетних детей.