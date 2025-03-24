Чем известен экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов

Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание – 15 лет лишения свободы). Занимавший тогда пост министра обороны Шойгу «заранее был поставлен в известность» о задержании. В тот же день министр отстранил Иванова от должности своего заместителя. 24 апреля он был арестован Басманным судом, а 26 апреля – уволен с поста в связи с утратой доверия. Сам Шойгу был отправлен в отставку 12 мая и назначен в тот же день секретарем Совета безопасности РФ. Минобороны возглавил Андрей Белоусов.