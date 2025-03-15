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По делу Тимура Иванова арестованы имущество и активы на 2,5 млрд рублей

Ведомости

Общая стоимость арестованного имущества и активов бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова составила более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей. 

Суды и органы следствия наложили обеспечительные меры на активы и иное имущество Иванова, его семьи и других фигурантов. В их числе банковские счета, раритетные автомобили Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска, 11 земельных участков, включая расположенные в районе Рублево-Успенского шоссе, а также  недвижимость. 

Следствие в ходе обыска в доме Иванова изъяло «денежные средства, несоизмеримые с его доходом», более 30 единиц огнестрельного оружия, коллекцию часов, которую оценили в десятки миллионов рублей. Арестованное имущество могут передать в собственность РФ в случае обвинительного приговора суда.

В декабре Басманный суд Москвы продлил срок ареста 42 банковских счетов Иванова до 23 марта 2025 г. и арестовал 37 транспортных средств по его делу. Все транспортные средства зарегистрированы на четырех близких людей Иванова и две подконтрольные фирмы. Арестованы, в частности, автомобили, включая Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63, мотоциклы, мотороллер с мотоколяской и катер.

Иванов был задержан в апреле 2024 г. В отношении экс-чиновника расследуются три уголовных дела – о растрате более 205 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы, о растрате свыше 3,9 млрд руб. банка «Интеркоммерц» и в получении взятки в размере около 1,185 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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