По делу Тимура Иванова арестованы имущество и активы на 2,5 млрд рублей
Общая стоимость арестованного имущества и активов бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова составила более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Суды и органы следствия наложили обеспечительные меры на активы и иное имущество Иванова, его семьи и других фигурантов. В их числе банковские счета, раритетные автомобили Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска, 11 земельных участков, включая расположенные в районе Рублево-Успенского шоссе, а также недвижимость.
Следствие в ходе обыска в доме Иванова изъяло «денежные средства, несоизмеримые с его доходом», более 30 единиц огнестрельного оружия, коллекцию часов, которую оценили в десятки миллионов рублей. Арестованное имущество могут передать в собственность РФ в случае обвинительного приговора суда.
В декабре Басманный суд Москвы продлил срок ареста 42 банковских счетов Иванова до 23 марта 2025 г. и арестовал 37 транспортных средств по его делу. Все транспортные средства зарегистрированы на четырех близких людей Иванова и две подконтрольные фирмы. Арестованы, в частности, автомобили, включая Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63, мотоциклы, мотороллер с мотоколяской и катер.
Иванов был задержан в апреле 2024 г. В отношении экс-чиновника расследуются три уголовных дела – о растрате более 205 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы, о растрате свыше 3,9 млрд руб. банка «Интеркоммерц» и в получении взятки в размере около 1,185 млрд руб.