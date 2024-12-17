Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до 23 марта

24 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что ущерб по делу Иванова составил более 2,18 млрд руб. По данным агентства, бывший замминистра получил взятку за преференции при строительстве кадетских корпусов, ущерб был выявлен после проверки корпусов. Два корпуса строило ведомство Иванова, в частности Омский и Кемеровский. Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина, который также проходит по делу о взятке. На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб.