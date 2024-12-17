Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до 23 марта
Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову до 23 марта 2025 г., сообщил корреспондент «Ведомостей».
Заседание прошло в закрытом режиме. Суд также продлил срок ареста 42 банковских счетов Иванова до 23 марта 2025 г. и арестовал 37 транспортных средств по делу экс-замминистра. Все транспортные средства зарегистрированы на четырех близких людей Иванова и две подконтрольные фирмы. Арестованы, в частности, автомобили, включая Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63, мотоциклы, мотороллер с мотоколяской и катер.
Иванова задержали в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.
24 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что ущерб по делу Иванова составил более 2,18 млрд руб. По данным агентства, бывший замминистра получил взятку за преференции при строительстве кадетских корпусов, ущерб был выявлен после проверки корпусов. Два корпуса строило ведомство Иванова, в частности Омский и Кемеровский. Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина, который также проходит по делу о взятке. На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб.