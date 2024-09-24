Ущерб по делу Тимура Иванова составил более 2,18 млрд рублей
Ущерб по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова составил более 2,18 млрд руб. Дело связано со строительством кадетских корпусов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Пр информации агентства, Иванов получил взятку за преференции при их строительстве, ущерб был выявлен после проверки корпусов. Как отмечает агентство, два корпуса строило ведомство Иванова, в частности – Омский и Кемеровский. Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Александра Фомина, который также проходит по делу о взятке. На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб.
Иванов был задержан в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.
24 сентября «РИА Новости» сообщило, что по делу бывшего замминистра арестовали земельный участок площадью 82 000 кв. м, загородный дом площадью 2500 кв. м и баню площадью 420 кв. м в Тверской области. 23 сентября агентство писало об аресте по делу Иванова двух помещений особняка в Чистом переулке в центре Москвы. Недвижимость была оформлена на компанию, связанную с Ивановым. Кадастровая стоимость помещений оценивается почти в 73 млн руб.