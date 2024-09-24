Ущерб по делу Тимура Иванова составил более 2,18 млрд рублей

Пр информации агентства, Иванов получил взятку за преференции при их строительстве, ущерб был выявлен после проверки корпусов. Как отмечает агентство, два корпуса строило ведомство Иванова, в частности – Омский и Кемеровский. Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Александра Фомина, который также проходит по делу о взятке. На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб.