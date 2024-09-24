По делу экс-замминистра Иванова арестовали участок и дом на 82,6 млн рублей
По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали земельный участок площадью 82 000 кв. м, загородный дом площадью 2500 кв. м и баню площадью 420 кв. м в Тверской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.
Это имущество оформлено на ООО «Волжский берег». Руководителем компании является Сергей Бородин, который также проходит обвиняемым по делу. Кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 млн руб., дома – 38,6 млн руб., отмечает агентство со ссылкой на базу оценки недвижимости.
23 сентября «РИА Новости» писали об аресте по делу Иванова двух помещений особняка в Чистом переулке в центре Москвы. Недвижимость была оформлена на компанию, связанную с Ивановым. Кадастровая стоимость помещений оценивается почти в 73 млн руб.
Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица.
По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб. Счета и активы всех троих обвиняемых по делу арестованы в рамках обеспечительных мер.