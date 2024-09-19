Суд продлил арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова до 23 декабря
Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову до 23 декабря, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
«Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова Тимура Вадимовича и Бородина Сергея Владимировича на срок три месяца, до 23 декабря 2024 г.», – говорится в сообщении.
Иванов был задержан в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По делу бывшего замминистра проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица.
По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб. Счета и активы всех троих обвиняемых по делу арестованы в рамках обеспечительных мер.