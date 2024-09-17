Фигуранта дела Тимура Иванова оставили в СИЗО
Басманный суд Москвы продлил арест соучредителю ООО «Олимпситистрой» Александру Фомину, проходящему по делу бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова об особо крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС.
Суд продлил арест на три месяца. Предыдущий срок в СИЗО истекает 23 сентября.
Иванов был задержан в апреле 2024 г., ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По делу бывшего замминистра помимо Фомина проходят бизнесмен Сергей Бородин и неустановленные лица. Следствие полагает, что Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб. Счета и активы всех троих обвиняемых по делу арестованы в рамках обеспечительных мер.
16 сентября в Басманный райсуд поступило ходатайство следователя о продлении срока пребывания под стражей Фомина.
Следователи завели 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гособоронзаказа за восемь месяцев 2024 г. В прошлом году за такой же период Следственный комитет РФ возбудил 357 уголовных дел такой же направленности.