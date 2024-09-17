Фигуранта дела Тимура Иванова оставили в СИЗО

Иванов был задержан в апреле 2024 г., ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По делу бывшего замминистра помимо Фомина проходят бизнесмен Сергей Бородин и неустановленные лица. Следствие полагает, что Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб. Счета и активы всех троих обвиняемых по делу арестованы в рамках обеспечительных мер.