СК попросил суд продлить арест фигуранту дела экс-замминистра обороны Иванова
В Басманный районный суд поступило ходатайство следователя о продлении срока пребывания под стражей соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина, проходящего по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Информация об этом появилась в судебной картотеке.
Судебное заседание назначено на 16:00 17 сентября. Фомин обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Иванов был задержан в апреле 2024 г., ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. По делу бывшего замминистра, помимо Фомина, проходят бизнесмен Сергей Бородин и неустановленные лица. Следствие полагает, что Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.
30 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аресты ближайших подчиненных бывшего министра обороны Сергея Шойгу являются результатом планомерной работы правоохранительных органов. По его словам, только суд может признать вину конкретного человека в каждом случае.