СК попросил суд продлить арест фигуранту дела экс-замминистра обороны Иванова

Иванов был задержан в апреле 2024 г., ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. По делу бывшего замминистра, помимо Фомина, проходят бизнесмен Сергей Бородин и неустановленные лица. Следствие полагает, что Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.