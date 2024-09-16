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СК попросил суд продлить арест фигуранту дела экс-замминистра обороны Иванова

Ведомости

В Басманный районный суд поступило ходатайство следователя о продлении срока пребывания под стражей соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина, проходящего по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Информация об этом появилась в судебной картотеке.

Судебное заседание назначено на 16:00 17 сентября. Фомин обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Иванов был задержан в апреле 2024 г., ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. По делу бывшего замминистра, помимо Фомина, проходят бизнесмен Сергей Бородин и неустановленные лица. Следствие полагает, что Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.

30 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аресты ближайших подчиненных бывшего министра обороны Сергея Шойгу являются результатом планомерной работы правоохранительных органов. По его словам, только суд может признать вину конкретного человека в каждом случае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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