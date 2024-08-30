В Кремле прокомментировали аресты должностных лиц Минобороны
Аресты ближайших подчиненных бывшего министра обороны Сергея Шойгу – результат планомерной работы правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Предъявляются серьезные обвинения, были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов», – сказал он, добавив, что о других деталях Кремль сказать не может. Песков подчеркнул, что только суд может признать вину конкретного человека в каждом случае.
В апреле был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По делу экс-замглавы Минобороны также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.
29 августа военный суд в Москве арестовал бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, в период 2021–2024 гг. Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым