Показания свидетелей указывают на причастность Иванова к получению взяток

24 апреля суд в Москве арестовал Иванова на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Экс-замминистра обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В июле подсудимый просил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.