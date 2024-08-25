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Показания свидетелей указывают на причастность Иванова к получению взяток

Ведомости

Причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и соучастников дела к даче и получению взяток подтверждается показаниями трех свидетелей, говорится в постановлении суда о продлении меры пресечения экс-замминистру. Об этом сообщил ТАСС.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова и [бизнесмена Сергея] Бородина к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей, а также иными материалами, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства», – говорится в документах.

В аналогичном постановлении суда сообщается, что причастность третьего фигуранта дела соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина к даче взятки Иванову также подтверждается показаниями свидетелей.

24 апреля суд в Москве арестовал Иванова на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Экс-замминистра обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В июле подсудимый просил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.

5 августа Иванов вновь попросил смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО. Защита указывали на «исключительно положительную» характеристику экс-замминистра. 18 августа суд принял решение, что более мягкая мера пресечения, которая не подразумевает полной изоляции Иванова, позволит ему скрыться от следствия.

По делу экс-замглавы Минобороны РФ также проходят Бородин, Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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