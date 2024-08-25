Показания свидетелей указывают на причастность Иванова к получению взяток
Причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и соучастников дела к даче и получению взяток подтверждается показаниями трех свидетелей, говорится в постановлении суда о продлении меры пресечения экс-замминистру. Об этом сообщил ТАСС.
«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова и [бизнесмена Сергея] Бородина к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей, а также иными материалами, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства», – говорится в документах.
В аналогичном постановлении суда сообщается, что причастность третьего фигуранта дела соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина к даче взятки Иванову также подтверждается показаниями свидетелей.
24 апреля суд в Москве арестовал Иванова на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Экс-замминистра обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В июле подсудимый просил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.
5 августа Иванов вновь попросил смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО. Защита указывали на «исключительно положительную» характеристику экс-замминистра. 18 августа суд принял решение, что более мягкая мера пресечения, которая не подразумевает полной изоляции Иванова, позволит ему скрыться от следствия.
По делу экс-замглавы Минобороны РФ также проходят Бородин, Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.