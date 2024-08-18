Тимур Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сдал свои заграничные паспорта в отдел кадров и не может скрыться от следствия за рубежом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Сторона защиты отмечала, что Иванов не собирается скрываться от следствия или давить на свидетелей, также он находится под санкциями разных стран, не имея возможности выехать за границу. Суд принял решение, что более мягкая мера пресечения, которая не подразумевает полную изоляцию экс-замглавы Минобороны от общества, позволит ему скрыться от следствия.
Защита указывали на «исключительно положительную» характеристику экс-замминистра. Среди других аргументов в пользу домашнего ареста – постоянное место жительства, прочные социальные связи, наличие на иждивении малолетних детей, статуса участника боевых действий и ряда наград, в том числе государственных. Иванов утверждал, что не намерен скрываться или препятствовать производству по делу.
24 апреля суд в Москве арестовал Иванова на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В июле подсудимый уже попросил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.
По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.