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Тимур Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

Ведомости

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сдал свои заграничные паспорта в отдел кадров и не может скрыться от следствия за рубежом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Сторона защиты отмечала, что Иванов не собирается скрываться от следствия или давить на свидетелей, также он находится под санкциями разных стран, не имея возможности выехать за границу. Суд принял решение, что более мягкая мера пресечения, которая не подразумевает полную изоляцию экс-замглавы Минобороны от общества, позволит ему скрыться от следствия.

5 августа Иванов вновь попросил смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО.

Защита указывали на «исключительно положительную» характеристику экс-замминистра. Среди других аргументов в пользу домашнего ареста – постоянное место жительства, прочные социальные связи, наличие на иждивении малолетних детей, статуса участника боевых действий и ряда наград, в том числе государственных. Иванов утверждал, что не намерен скрываться или препятствовать производству по делу.

24 апреля суд в Москве арестовал Иванова на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В июле подсудимый уже попросил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.

По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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