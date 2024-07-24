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Экс-замминистра обороны Иванов заявил об отсутствии криминала в своих действиях

Ведомости

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов считает, что его действия не носили криминального характера. Это следует из материалов дела.

«Вину он отвергает. И считает, что в его деле отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому деянию, а в [его] действиях отсутствует состав преступления», – сказано в деле (цитата по ТАСС).

По мнению Иванова, его действия следует расценивать как результат гражданско-правовых отношений. Он также заявляет, что его задержание было незаконным – оно проводилось в отсутствие одного из защитников. Кроме того, Иванов указывает, что дело против него возбудило ненадлежащее должностное лицо, поскольку он «замещал должность заместителя Министра обороны РФ».

23 апреля стало известно, что Иванов задержан. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. 20 июля Иванов попросил суд избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.

По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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