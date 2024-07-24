Экс-замминистра обороны Иванов заявил об отсутствии криминала в своих действиях

По мнению Иванова, его действия следует расценивать как результат гражданско-правовых отношений. Он также заявляет, что его задержание было незаконным – оно проводилось в отсутствие одного из защитников. Кроме того, Иванов указывает, что дело против него возбудило ненадлежащее должностное лицо, поскольку он «замещал должность заместителя Министра обороны РФ».