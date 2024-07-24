Экс-замминистра обороны Иванов заявил об отсутствии криминала в своих действиях
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов считает, что его действия не носили криминального характера. Это следует из материалов дела.
«Вину он отвергает. И считает, что в его деле отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому деянию, а в [его] действиях отсутствует состав преступления», – сказано в деле (цитата по ТАСС).
По мнению Иванова, его действия следует расценивать как результат гражданско-правовых отношений. Он также заявляет, что его задержание было незаконным – оно проводилось в отсутствие одного из защитников. Кроме того, Иванов указывает, что дело против него возбудило ненадлежащее должностное лицо, поскольку он «замещал должность заместителя Министра обороны РФ».
23 апреля стало известно, что Иванов задержан. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. 20 июля Иванов попросил суд избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.
По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.