Экс-замминистра обороны Иванов вновь попросил отпустить его из СИЗО
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вновь попросил смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В документах говорится, что Иванов и его защита указывают на «исключительно положительную» характеристику экс-замминистра. Среди других аргументов в пользу домашнего ареста – постоянное место жительства, прочные социальные связи, наличие на иждивении малолетних детей, статуса участника боевых действий и ряда наград, в том числе государственных.
Иванов утверждает, что не намерен скрываться или препятствовать производству по делу. Кроме того, обвиняемый считает необоснованными и голословными доводы следствия в пользу его заключения в СИЗО.
24 апреля суд в Москве арестовал Иванова на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В июле подсудимый уже попросил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.
По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.