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Экс-замминистра обороны Иванов вновь попросил отпустить его из СИЗО

Ведомости

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вновь попросил смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах говорится, что Иванов и его защита указывают на «исключительно положительную» характеристику экс-замминистра. Среди других аргументов в пользу домашнего ареста – постоянное место жительства, прочные социальные связи, наличие на иждивении малолетних детей, статуса участника боевых действий и ряда наград, в том числе государственных. 

Иванов утверждает, что не намерен скрываться или препятствовать производству по делу. Кроме того, обвиняемый считает необоснованными и голословными доводы следствия в пользу его заключения в СИЗО.

24 апреля суд в Москве арестовал Иванова на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В июле подсудимый уже попросил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.

По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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