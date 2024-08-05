Экс-замминистра обороны Иванов вновь попросил отпустить его из СИЗО

24 апреля суд в Москве арестовал Иванова на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В июле подсудимый уже попросил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.