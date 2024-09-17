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СК возбудил почти 500 дел о преступлениях в сфере ОПК и гособоронзаказа

Ведомости

Сотрудники Следственного комитета (СК) завели 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гособоронзаказа за восемь месяцев этого года, сообщает ведомство по результатам оперативного совещания председателя СК Александра Бастрыкина с руководителями подразделений центрального аппарата и региональных следственных управлений.

В прошлом году за такой же период СК возбудил 357 уголовных дел такой же направленности. В 2024 г. наибольшее количество дел расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях. Ведомство также сообщает, что в управлениях по Амурской, Ивановской, Костромской и Тверской областям выявлены факты волокиты и недостаточной организованности при производстве предварительного следствия.

По результатам совещания Бастрыкин поручил руководителям следственных органов обеспечить своевременное назначение и производство требуемых судебных экспертиз по уголовным делам в сфере ОПК и гособоронзаказа. Помимо этого, он отметил необходимость оперативно принимать меры по выявлению имущества обвиняемых или связанных с ними лиц, за счет которого может быть обеспечено возмещение причиненного вреда.

С начала года СК арестовал ряд должностных лиц Минобороны. В апреле был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По делу экс-замглавы Минобороны также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица.

29 августа военный суд в Москве арестовал бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. 16 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина за получении взяток в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя аресты ближайших подчиненных экс-министра обороны Сергея Шойгу, заявил, что это результат планомерной работы правоохранительных органов. Он добавил, что о других деталях Кремль сказать не может. Песков подчеркнул, что только суд может признать вину конкретного человека в каждом случае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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