СК возбудил почти 500 дел о преступлениях в сфере ОПК и гособоронзаказа
Сотрудники Следственного комитета (СК) завели 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гособоронзаказа за восемь месяцев этого года, сообщает ведомство по результатам оперативного совещания председателя СК Александра Бастрыкина с руководителями подразделений центрального аппарата и региональных следственных управлений.
В прошлом году за такой же период СК возбудил 357 уголовных дел такой же направленности. В 2024 г. наибольшее количество дел расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях. Ведомство также сообщает, что в управлениях по Амурской, Ивановской, Костромской и Тверской областям выявлены факты волокиты и недостаточной организованности при производстве предварительного следствия.
По результатам совещания Бастрыкин поручил руководителям следственных органов обеспечить своевременное назначение и производство требуемых судебных экспертиз по уголовным делам в сфере ОПК и гособоронзаказа. Помимо этого, он отметил необходимость оперативно принимать меры по выявлению имущества обвиняемых или связанных с ними лиц, за счет которого может быть обеспечено возмещение причиненного вреда.
С начала года СК арестовал ряд должностных лиц Минобороны. В апреле был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По делу экс-замглавы Минобороны также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица.
29 августа военный суд в Москве арестовал бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. 16 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина за получении взяток в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя аресты ближайших подчиненных экс-министра обороны Сергея Шойгу, заявил, что это результат планомерной работы правоохранительных органов. Он добавил, что о других деталях Кремль сказать не может. Песков подчеркнул, что только суд может признать вину конкретного человека в каждом случае.