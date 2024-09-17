СК возбудил почти 500 дел о преступлениях в сфере ОПК и гособоронзаказа

В прошлом году за такой же период СК возбудил 357 уголовных дел такой же направленности. В 2024 г. наибольшее количество дел расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях. Ведомство также сообщает, что в управлениях по Амурской, Ивановской, Костромской и Тверской областям выявлены факты волокиты и недостаточной организованности при производстве предварительного следствия.