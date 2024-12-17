Тимур Иванов распределял деньги на счета родителей и жен
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов распределял полученные преступным путем денежные средства на банковские счета своих родителей, бывшей и нынешней жен. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документы.
«Комплексом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери», – говорится в сообщении.
17 декабря Басманный суд Москвы продлил срок ареста 42 банковских счетов Иванова до 23 марта 2025 г.
Иванов был задержан в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.
24 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что ущерб по делу Иванова составил более 2,18 млрд руб. По информации агентства, Иванов получил взятку за преференции при строительстве кадетских корпусов, ущерб был выявлен после проверки корпусов.
Как отмечал ТАСС, два корпуса строило ведомство Иванова, в частности Омский и Кемеровский. Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина, который также проходит по делу о взятке. На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб.