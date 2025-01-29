Дело Тимура Иванова передано в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме
Хамовнический суд Москвы направил в городской суд столицы уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дениса Балуева – одного из адвокатов Иванова.
Уголовное дело касается особо крупной растраты и вывода около 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Мосгорсуд рассмотрит его в закрытом от СМИ и публики режиме, пишет агентство.
Ранее 29 января другой адвокат бывшего замминистра, Мурад Мусаев, сообщил ТАСС, что гособвинение попросило Хамовнический суд направить в городской суд столицы уголовное дело Иванова и Филатова. По словам защитника, в качестве причины указаны «якобы имеющиеся в деле секретные материалы».
Иванов был задержан в апреле 2024 г. В отношении экс-чиновника расследуются три уголовных дела – о растрате более 205 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы, о растрате свыше 3,9 млрд руб. банка «Интеркоммерц» и в получении взятки в размере около 1,185 млрд руб.
В декабре Басманный суд Москвы продлил срок ареста 42 банковских счетов Иванова до 23 марта 2025 г. и арестовал 37 транспортных средств по его делу. Все транспортные средства зарегистрированы на четырех близких людей Иванова и две подконтрольные фирмы. Арестованы, в частности, автомобили, включая Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63, мотоциклы, мотороллер с мотоколяской и катер.