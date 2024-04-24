Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны

Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороныОн проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере
Министр обороны России Сергей Шойгу приказом отстранил Тимура Иванова от должности замглавы ведомства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.
О задержании Иванова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) вечером 23 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). В Кремле заявили, что об этом было доложено президенту РФ Владимиру Путину.
24 апреля в Басманном районном суде Москвы защита просила избрать Иванову меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, – домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд арестовал обвиняемого до 23 июня. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Иванов вину не признал.
Суд также арестовал на два месяца Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым. По сообщению пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, фигуранты вступили в преступный сговор с третьими лицами «для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ». Источник «Ведомостей», знакомый с материалами дела, добавил, что по уголовному делу проходит и третий фигурант.
Мурад Мусаев – адвокат Иванова – сообщил, что замминистра обвиняют в помощи компаниям – подрядчикам Минобороны, безвозмездно выполнявшим для него строительно-ремонтные работы. По мнению адвоката, обвинение, предъявленное Иванову, основано на ряде предположений, «что совершенно недопустимо».
Иванов был назначен заместителем министра обороны в 2016 г. До этого три года работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». В Минобороны он отвечал за строительный комплекс и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов, а также за медицинское обеспечение Вооруженных сил России.