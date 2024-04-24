Замминистра обороны Иванова обвинили в получении взятки в виде строительных работ

Суд также арестовал на два месяца Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым. По сообщению пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, фигуранты вступили в преступный сговор с третьими лицами «для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ». Источник «Ведомостей», знакомый с материалами дела, добавил, что по уголовному делу проходит и третий фигурант.