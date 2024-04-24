Замминистра обороны Иванова обвинили в получении взятки в виде строительных работ
Заместителя министра обороны России Тимура Иванова обвиняют в помощи компаниям – подрядчикам Минобороны, безвозмездно выполнявшим для него строительно-ремонтные работы. Об этом сообщил адвокат замминистра Мурад Мусаев.
«Согласно обвинению, Иванов оказывал помощь неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», – сказал Мусаев.
По мнению адвоката, обвинение, предъявленное Иванову, основано на ряде предположений, «что совершенно недопустимо».
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что замминистра обороны поместили в карантин в СИЗО на 14 суток, где он сдаст анализы и пройдет осмотр у психолога. После прохождения медицинских процедур Иванова переведут в камеру, где ему подберут сокамерников.
О задержании Иванова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) вечером 23 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). В Кремле сообщили, что об этом было доложено президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу.
24 апреля в Басманном районном суде Москвы защита просила избрать Иванову меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, – домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд арестовал обвиняемого до 23 июня. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Замминистра обороны вину не признал.
Адвокат обвиняемого Денис Балуев рассказал «Ведомостям», что особо крупная взятка, инкриминируемая Иванову, выражается не в передаче денег, а в действиях, которые, по версии следствия, принесли ему «иные блага» в размере свыше 1 млн руб. То есть конкретный размер взятки ему пока не вменяется.
Суд также арестовал на два месяца Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым. По сообщению пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, фигуранты вступили в преступный сговор с третьими лицами «для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ». Источник «Ведомостей», знакомый с материалами дела, добавил, что по уголовному делу проходит и третий фигурант.