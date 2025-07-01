Суд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии

Суд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонииБывший замминистра обороны признан виновным в особо крупной растрате при покупке паромов
Московский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову – ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии, передает корреспондент «Ведомостей». Суд признал Иванова виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) при покупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб., в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц».
Кроме того, Иванову, согласно приговору, назначен штраф в размере 100 млн руб.
Второму фигуранту – подчиненному Иванова Антону Филатову – суд назначил наказание чуть мягче: 12,5 года в колонии и 25 млн руб. штрафа.
Поддержать Иванова в суд пришли несколько десятков сочувствующих – друзей и родственников.
В прениях сторон 23 июня гособвинитель просил суд приговорить Иванова к 14,5 года лишения свободы. Его адвокаты при этом настаивали на оправдательном приговоре. Сам экс-заместитель министра заявил в последнем слове, что его «есть за что судить, но точно не за растрату». По словам Иванова, за приобретение двух ставших впоследствии предметом уголовного преследования паромов он получил госнаграду, а спустя время следователи квалифицировали его действия как преступные. Он просил суд о справедливом решении.
Суд вместе с приговором конфисковал ранее арестованные активы Иванова для возмещения ущерба по делу. Среди них:
Квартира площадью 317 кв. м – 315 млн руб.
Жилой дом 344,8 кв. м – 8 млн руб.
56 млн руб. изъято по месту жительства.
5 млн руб. – из служебных кабинетов.
$2,5 млн (около 250 000 000 руб.) и $13 500 – также по месту жительства.
2,5 млн руб. с банковского счета ВТБ.
Адвокат Иванова Мурад Мусаев после оглашения заявил журналистам, что намерен обжаловать приговор. По его словам, это была «судебная расправа» и следствие по делу именно с Ивановым шло три дня.
Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Он и бизнесмен Александр Бородин, по версии следствия, незаконно получили около 1,185 млрд руб. После этого экс-замминистра обвинили в перечислении на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» около 4 млрд руб., выданных банком «Интеркоммерц».
В июне 2025 г. стало известно о новом эпизоде взятки на 152 млн руб. – от главы «Олимпситистроя» Александра Фомина. Речь в новом деле, писал ТАСС, идет о заключении контракта на оптовые поставки консервированных горошка, огурцов, томатов и томатной пасты агрокомплексом «Русское село». По информации агентства, взятка была передана Иванову через предоставление тульским ООО «Проопт» безналичного процентного займа агрокомплексу «Русское село». Учредителем сельхозпредприятия был Сергей Бородин, заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.