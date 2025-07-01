Суд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии

В прениях сторон 23 июня гособвинитель просил суд приговорить Иванова к 14,5 года лишения свободы. Его адвокаты при этом настаивали на оправдательном приговоре. Сам экс-заместитель министра заявил в последнем слове, что его «есть за что судить, но точно не за растрату». По словам Иванова, за приобретение двух ставших впоследствии предметом уголовного преследования паромов он получил госнаграду, а спустя время следователи квалифицировали его действия как преступные. Он просил суд о справедливом решении.