Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В августе Max заблокировал 67 000 подозрительных аккаунтов

Ведомости

За август Max заблокировал 67 000 подозрительных аккаунтов и удалил 13 000 вредоносных файлов. Об этом сообщил центр безопасности платформы.

Наиболее частой причиной блокировки аккаунтов стали спам-рассылки. Аккаунты, с которых пытались совершить мошенничество, заблокированы навсегда.

За месяц через кнопку «Пожаловаться» пользователи направили 27 000 обращений. Среднее время рассмотрения такого обращения составило четыре минуты, рассказали в в центре безопасности Max.

Для выявления мошенников используется и автоматизированные системы. Сейчас тестируются антифорд-технологии от «Сбера». Система выявляет подозреваемых в мошенничестве пользователей или действующих под их влиянием, а затем блокирует подозрительные операции. Также совместно с «Лабораторией Касперского» реализована возможность автоматической проверки номеров, которая обеспечивает дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества.

5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что не понимает контекста обсуждений, которые касаются закрытия зарубежных мессенджеров для борьбы с мошенниками. Он подчеркнул, что злоумышленники будут пытаться совершать преступления и в российском национальном мессенджере Max.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь