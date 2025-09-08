В августе Max заблокировал 67 000 подозрительных аккаунтов

Для выявления мошенников используется и автоматизированные системы. Сейчас тестируются антифорд-технологии от «Сбера». Система выявляет подозреваемых в мошенничестве пользователей или действующих под их влиянием, а затем блокирует подозрительные операции. Также совместно с «Лабораторией Касперского» реализована возможность автоматической проверки номеров, которая обеспечивает дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества.