В августе Max заблокировал 67 000 подозрительных аккаунтов
За август Max заблокировал 67 000 подозрительных аккаунтов и удалил 13 000 вредоносных файлов. Об этом сообщил центр безопасности платформы.
Наиболее частой причиной блокировки аккаунтов стали спам-рассылки. Аккаунты, с которых пытались совершить мошенничество, заблокированы навсегда.
За месяц через кнопку «Пожаловаться» пользователи направили 27 000 обращений. Среднее время рассмотрения такого обращения составило четыре минуты, рассказали в в центре безопасности Max.
Для выявления мошенников используется и автоматизированные системы. Сейчас тестируются антифорд-технологии от «Сбера». Система выявляет подозреваемых в мошенничестве пользователей или действующих под их влиянием, а затем блокирует подозрительные операции. Также совместно с «Лабораторией Касперского» реализована возможность автоматической проверки номеров, которая обеспечивает дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества.
5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что не понимает контекста обсуждений, которые касаются закрытия зарубежных мессенджеров для борьбы с мошенниками. Он подчеркнул, что злоумышленники будут пытаться совершать преступления и в российском национальном мессенджере Max.