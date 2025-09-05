Газета
Главная / Общество /

Песков: мошенники будут действовать и в Max, и в зарубежных мессенджерах

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что не понимает контекста обсуждений, которые касаются закрытия зарубежных мессенджеров для борьбы с мошенниками. Он подчеркнул, что злоумышленники будут пытаться совершать преступления и в российском национальном мессенджере Max.

«Я просто не понимаю, в чем разница между российским сервисом [и зарубежными]. Я не понимаю, в чем разница, потому что мошенники также пользуются что Telegram, что Max», – отметил представитель Кремля.

5 сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов выразил мнение, что мессенджер Max является одним из самых безопасных способов общения в России в настоящее время. Он объяснил это тем, что в этом случае серверы и данные пользователей хранятся внутри страны. Кроме того, Кузнецов подчеркнул, что деятельность мошенников в Max быстро попадает в поле зрения правоохранительных органов.

При этом 4 сентября Кузнецов сообщал, что злоумышленники начали чаще использовать мессенджер Max для обмана граждан. По его словам, они похищают или покупают аккаунты в приложении. На национальный мессенджер приходится 8–9% звонков мошенников.

