Песков: мошенники будут действовать и в Max, и в зарубежных мессенджерах

5 сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов выразил мнение, что мессенджер Max является одним из самых безопасных способов общения в России в настоящее время. Он объяснил это тем, что в этом случае серверы и данные пользователей хранятся внутри страны. Кроме того, Кузнецов подчеркнул, что деятельность мошенников в Max быстро попадает в поле зрения правоохранительных органов.