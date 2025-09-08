Посольство не получало данных о пострадавших россиянах в Иерусалиме
Посольство России в Израиле не получало от компетентных органов еврейского государства и конкретных лиц сообщений о российских гражданах, которые могли бы пострадать в результате стрельбы в автобусе в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
8 сентября двое мужчин открыли огонь по пассажирам. По предварительным данным, они зашли в автобус и начали стрелять по людям. Нападавших нейтрализовали. Подъездные пути к месту происшествия заблокировали.
Изначально сообщалось о четырех погибших и 15 пострадавших в результате стрельбы. Kan пишет об увеличении числа жертв до шести, еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
Начальник генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир провел оценку ситуации после гибели людей. Он поручил продолжать сосредоточение усилий на боевых действиях в секторе Газа, направить дополнительные войска в Иудею и Самарию для усиления обороны и окружить районы, из которых вышли нападавшие.