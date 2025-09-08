Посольство не получало данных о пострадавших россиянах в Иерусалиме

Посольство России в Израиле не получало от компетентных органов еврейского государства и конкретных лиц сообщений о российских гражданах, которые могли бы пострадать в результате стрельбы в автобусе в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.