Чеченский омбудсмен рассказал об обращениях украинцев к Кадырову

Он отметил, что украинки в своих письмах часто выражают недоверие к властям страны, указывая на недостаток необходимой поддержки. В то же время, по словам Солтаева, они акцентируют внимание на доверии к Кадырову, признавая его авторитет. Он подчеркнул, что эти люди осознают, что ни одно обращение, направленное главе Чечни, не останется без внимания.