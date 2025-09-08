Чеченский омбудсмен рассказал об обращениях украинцев к Кадырову
Матери украинских военнослужащих направляют обращения главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбами найти их детей. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев в ток-шоу «Чеченская история: война и мир» на ЧГТРК «Грозный».
Он отметил, что украинки в своих письмах часто выражают недоверие к властям страны, указывая на недостаток необходимой поддержки. В то же время, по словам Солтаева, они акцентируют внимание на доверии к Кадырову, признавая его авторитет. Он подчеркнул, что эти люди осознают, что ни одно обращение, направленное главе Чечни, не останется без внимания.
Омбудсмен отметил, что помощь заявителям оказывается в сотрудничестве с депутатом Государственной думы РФ Шамсаилом Саралиевым и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
7 августа «Ведомости» со ссылкой на исследования американской социологической службы Gallup писали, что почти 70% опрошенных украинцев выступили за мирное урегулирование конфликта с РФ.