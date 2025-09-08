Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Чеченский омбудсмен рассказал об обращениях украинцев к Кадырову

Ведомости

Матери украинских военнослужащих направляют обращения главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбами найти их детей. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев в ток-шоу «Чеченская история: война и мир» на ЧГТРК «Грозный».

Он отметил, что украинки в своих письмах часто выражают недоверие к властям страны, указывая на недостаток необходимой поддержки. В то же время, по словам Солтаева, они акцентируют внимание на доверии к Кадырову, признавая его авторитет. Он подчеркнул, что эти люди осознают, что ни одно обращение, направленное главе Чечни, не останется без внимания.

Омбудсмен отметил, что помощь заявителям оказывается в сотрудничестве с депутатом Государственной думы РФ Шамсаилом Саралиевым и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

7 августа «Ведомости» со ссылкой на исследования американской социологической службы Gallup писали, что почти 70% опрошенных украинцев выступили за мирное урегулирование конфликта с РФ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь