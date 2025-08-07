Газета
Главная / Общество /

Gallup: за мир с Россией выступают почти 70% украинцев

Ведомости

Почти 70% опрошенных украинцев выступили за мирное урегулирование конфликта, следует из исследования американской социологической службы Gallup. Опрос проводился в начале июля среди 1000 респондентов с Украины в возрасте от 15 лет.

  • За завершение боевых действий путем переговоров выступают 69% опрошенных украинцев,

  • 24% поддерживают продолжение борьбы до победы.

Gallup указывает, что это практически полностью противоположно результатам 2022 г. Тогда 73% выступали за продолжения боев. 22% выступали за достижение соглашения путем переговоров.

«Сдвиг происходит на фоне новой активизации дипломатических усилий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, предложив возобновить переговоры, в то время как президент США Дональд Трамп пытается оказывать давление на Кремль, угрожая санкциями», – отмечают аналитики.

Зеленский заявил о необходимости встречи лидеров Украины и России для мира

Политика / Международные отношения

Вместе с тем, большинство скептически относятся к скорому завершению активных боевых действий: 25% опрошенных считают, что активные боевые действия завершатся в течение года, а 68% считают маловероятным прекращение активных боевых действий в течение 2026 г.

Gallup отмечает снижение надежд на вступление Украины в НАТО и ЕС. В 2025 г. только 32% респондентов считают быстрое вступление в Североатлантический альянс возможным – это вдвое меньше, чем в 2022 г. Надежды на будущее в составе ЕС в течение следующих 10 лет сократились до 52% после 61% в прошлом году и 73% в 2022 и 2023 гг. соответственно.

Что известно о предстоящем саммите Путина и Трампа

Политика / Международные отношения

6 августа президент США Дональд Трамп объявил о высокой вероятности своих встреч с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время. 7 августа помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что переговоры Трампа и Путина состоятся на следующей неделе. 

Предложение о встрече Путина и Зеленского в Кремле не комментировали. Сам Путин при этом допустил такие контакты, но заявил, что до них пока далеко.

