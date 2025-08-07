Gallup: за мир с Россией выступают почти 70% украинцев

Gallup отмечает снижение надежд на вступление Украины в НАТО и ЕС. В 2025 г. только 32% респондентов считают быстрое вступление в Североатлантический альянс возможным – это вдвое меньше, чем в 2022 г. Надежды на будущее в составе ЕС в течение следующих 10 лет сократились до 52% после 61% в прошлом году и 73% в 2022 и 2023 гг. соответственно.