Зеленский заявил о необходимости встречи лидеров Украины и России для мира
Для мира на Украине нужна встреча на уровне лидеров, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает интернет-издание «Страна».
«Для достижения мира нужна встреча на уровне лидеров», – сказал он. Зеленский отметил, что в России решения принимает президент России Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия и Украина в процессе согласования сроков нового этапа переговоров в Стамбуле.