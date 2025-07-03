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Зеленский заявил о необходимости встречи лидеров Украины и России для мира

Ведомости

Для мира на Украине нужна встреча на уровне лидеров, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает интернет-издание «Страна».

«Для достижения мира нужна встреча на уровне лидеров», – сказал он. Зеленский отметил, что в России решения принимает президент России Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия и Украина в процессе согласования сроков нового этапа переговоров в Стамбуле.

19 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с Зеленским. При этом он поставил под сомнение его легитимность.

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