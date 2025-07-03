Кремль: обсуждение меморандума через СМИ может только навредить процессу

Украина, в свою очередь, настаивает, что обязательным условием для начала мирных переговоров должно быть безоговорочное прекращение боевых действий в воздухе, на суше и на море. Кроме того, Киев требует надежных гарантий от международного сообщества, которое должно активно участвовать в переговорах. Украинская сторона подчеркнула, что не обязана сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в Евросоюз и НАТО.