Кремль: обсуждение меморандума через СМИ может только навредить процессу
Обсуждение российского меморандума посредством прессы может лишь навредить процессу украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не обсуждаем публично меморандум и содержание меморандума, который мы еще даже не обсуждали с украинской стороной», – подчеркнул представитель Кремля.
27 июня президент России Владимир Путин сообщал, что в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров будут обсуждаться меморандумы двух стран. По словам российского лидера, главы переговорных групп находятся в постоянном контакте и созваниваются друг с другом. Путин также говорил, что российский и украинский проекты меморандума об урегулировании прямо противоположны.
Российский меморандум включает в себя три раздела: основные параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов и сроки их осуществления. Документ предлагает два варианта прекращения огня. Первый подразумевает вывод вооруженных сил Украины (ВСУ) из новых регионов в их административных границах. Второй включает запрет передислокации войск, прекращение мобилизации, отказ от поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации, а также исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины. В меморандуме РФ также подчеркивается важность сохранения Киевом нейтралитета и безъядерного статуса.
Украина, в свою очередь, настаивает, что обязательным условием для начала мирных переговоров должно быть безоговорочное прекращение боевых действий в воздухе, на суше и на море. Кроме того, Киев требует надежных гарантий от международного сообщества, которое должно активно участвовать в переговорах. Украинская сторона подчеркнула, что не обязана сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в Евросоюз и НАТО.