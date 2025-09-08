Газета
Полиция Лондона начала расследование в отношении Бэнкси

Ведомости

Лондонская полиция начала расследование в отношении Бэнкси после того, как в городе появилось его новое граффити. Произведение расценивают как потенциальное уголовное преступление. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Как пишет газета, результатом данного расследования может стать раскрытие личности художника. В минюсте Великобритании рассказали, что в скором времени граффити закрасят, поскольку оно нанесено на стену здания Королевского суда. Согласно британскому законодательству, его должны сохранить в первозданном виде.

Бэнкси изобразил на стене здания Королевского суда в Лондоне судью в парике и мантии, избивающего безоружного протестующего судейским молотком. По данным Independent, в день, когда граффити появилось, его закрыли большими листами черного пластика и двумя металлическими ограждениями. Работу охраняют сотрудники службы безопасности.

