Суд в Москве арестовал бизнесмена Деревянко за госизмену

В августе суд в Крыму приговорил местную жительницу к 15 годам лишения свободы, признав ее виновной в госизмене и подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. По данным силовиков, задержанная в Симферополе россиянка планировала поджог релейного шкафа ГУП «Крымская железная дорога» для срыва военных перевозок. При обыске у нее нашли самодельные зажигательные устройства, комплектующие для их изготовления и мобильные телефоны, сообщал ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.