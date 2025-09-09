Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд в Москве арестовал бизнесмена Деревянко за госизмену

Ведомости

Мещанский суд Москвы заключил под стражу российского индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко по уголовному делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

Решение вступило в силу 9 сентября. По данным ТАСС, до задержания мужчина занимался оптовой торговлей, в том числе ювелирными изделиями, а также вел фермерскую деятельность.

В августе суд в Крыму приговорил местную жительницу к 15 годам лишения свободы, признав ее виновной в госизмене и подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. По данным силовиков, задержанная в Симферополе россиянка планировала поджог релейного шкафа ГУП «Крымская железная дорога» для срыва военных перевозок. При обыске у нее нашли самодельные зажигательные устройства, комплектующие для их изготовления и мобильные телефоны, сообщал ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Согласно данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде, в 2024 г. количество приговоров по ст. 275 УК РФ (госизмена) выросло в России почти в четыре раза – до 145.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь