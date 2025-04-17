Число приговоров за госизмену в РФ выросло почти вчетверо в 2024 году
Количество приговоров по ст. 275 УК РФ (госизмена) увеличилось в России почти в четыре раза в 2024 г. – до 145. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде.
При этом в 2023 г. число таких приговоров составляло 39, а в 2022-м – 16. Двое осужденных в прошлом году получили пожизненное лишение свободы (в 2023 г. – один). Молодые люди до 24 лет составили треть осужденных за госизмену. Возраст еще 13 фигурантов – от 50 до 59 лет. Шесть человек, получивших приговоры по данной статье, старше 60 лет.
По ст. 276 УК РФ (шпионаж) в 2024 г. были осуждены 23 человека, а в 2023 г. – девять. За сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией для содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ (ст. 275.1 УК РФ) число осужденных в прошлом году достигло 21 (против девяти в 2023 г.).
16 апреля в УФСБ по Луганской народной республике сообщили о задержании россиянина, который готовил теракт в отношении депутата Народного совета по заданию украинских спецслужб. Жителя Луганска задержали после того, как он извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ. Мужчина сотрудничал с представителем иностранной разведки и обучался диверсионной деятельности, а также принимал участие в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, чтобы использовать их в террористической деятельности в ЛНР.