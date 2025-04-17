Число приговоров за госизмену в РФ выросло почти вчетверо в 2024 году

16 апреля в УФСБ по Луганской народной республике сообщили о задержании россиянина, который готовил теракт в отношении депутата Народного совета по заданию украинских спецслужб. Жителя Луганска задержали после того, как он извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ. Мужчина сотрудничал с представителем иностранной разведки и обучался диверсионной деятельности, а также принимал участие в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, чтобы использовать их в террористической деятельности в ЛНР.