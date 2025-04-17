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/ Общество

Число приговоров за госизмену в РФ выросло почти вчетверо в 2024 году

Ведомости

Количество приговоров по ст. 275 УК РФ (госизмена) увеличилось в России почти в четыре раза  в 2024 г. – до 145. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде.

При этом в 2023 г. число таких приговоров составляло 39, а в 2022-м – 16. Двое осужденных в прошлом году получили пожизненное лишение свободы (в 2023 г. –  один). Молодые люди до 24 лет составили треть осужденных за госизмену. Возраст еще 13 фигурантов – от 50 до 59 лет. Шесть человек, получивших приговоры по данной статье, старше 60 лет.

По ст. 276 УК РФ (шпионаж) в 2024 г. были осуждены 23 человека, а в 2023 г. – девять. За сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией для содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ (ст. 275.1 УК РФ)  число осужденных в прошлом году достигло 21 (против девяти в 2023 г.).

16 апреля в УФСБ по Луганской народной республике сообщили о задержании россиянина, который готовил теракт в отношении депутата Народного совета по заданию украинских спецслужб. Жителя Луганска задержали после того, как он извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ. Мужчина сотрудничал с представителем иностранной разведки и обучался диверсионной деятельности, а также принимал участие в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, чтобы использовать их в террористической деятельности в ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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