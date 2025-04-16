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ФСБ: россиянин по заданию Украины готовился взорвать депутата в ЛНР

Ведомости

Сотрудники УФСБ по Луганской народной республике задержали гражданина России, который готовил теракт в отношении депутата Народного совета республики по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Мужчина успел извлечь из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ, после чего его задержали. Установлено, что житель Луганска сотрудничал с представителем иностранной разведки и обучался диверсионной деятельности. Кроме того, он принимал участие в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, чтобы в дальнейшем использовать их в террористической деятельности в ЛНР.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

14 апреля сотрудники ФСБ задержали гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который готовил теракт в Керчи. В ходе следствия установлено, что в апреле 2024 г. Курдоглу стал сотрудничать с представителями спецслужб Украины. По их заданию он передавал сведения о местах дислокации военной техники и позиций российской ПВО, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма. После задержания Курдоглу предоставил ФСБ координаты тайника, из которого было изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия. По данным ведомства, он планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи.

В отношении Курдоглу следственный отдел УФСБ России по Крыму расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 205 (террористический акт) и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

В тот же день был задержан гражданин Молдавии Мариус Пруняну, который доставил в Россию взрывные устройства по указанию главного управления разведки министерства обороны Украины для закладки в тайники в Волгограде и Саратове.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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