ФСБ: россиянин по заданию Украины готовился взорвать депутата в ЛНР

Мужчина успел извлечь из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ, после чего его задержали. Установлено, что житель Луганска сотрудничал с представителем иностранной разведки и обучался диверсионной деятельности. Кроме того, он принимал участие в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, чтобы в дальнейшем использовать их в террористической деятельности в ЛНР.