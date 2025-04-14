Сотрудники ФСБ задержали готовившего теракт в Керчи гражданина Молдавии

В ходе следствия сотрудники службы установили, что в апреле 2024 г. Курдоглу начал сотрудничество с представителем спецслужб Украины. По их заданию он передавал сведения о местах дислокации военной техники и позиций российской противовоздушной обороны (ПВО), а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.