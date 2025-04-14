Газета
Телеграм
/ Общество

Сотрудники ФСБ задержали готовившего теракт в Керчи гражданина Молдавии

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, готовившего теракт в Керчи по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе следствия сотрудники службы установили, что в апреле 2024 г. Курдоглу начал сотрудничество с представителем спецслужб Украины. По их заданию он передавал сведения о местах дислокации военной техники и позиций российской противовоздушной обороны (ПВО), а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

После задержания гражданин Молдавии предоставил ФСБ координаты тайника, откуда было изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия. По информации ведомства, Курдоглу планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи. Задержанный сознался в содеянном и активно сотрудничает со следствием.

В сообщении говорится, что в отношении украинского агента следственный отдел УФСБ России по Республике Крым расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 205 (Террористический акт) и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

14 апреля силами ФСБ был задержан еще один гражданин Молдавии - Мариус Пруняну, доставивший в Россию мощные взрывные устройства по указанию главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ). 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных