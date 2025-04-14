Сотрудники ФСБ задержали готовившего теракт в Керчи гражданина Молдавии
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, готовившего теракт в Керчи по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ведомстве.
В ходе следствия сотрудники службы установили, что в апреле 2024 г. Курдоглу начал сотрудничество с представителем спецслужб Украины. По их заданию он передавал сведения о местах дислокации военной техники и позиций российской противовоздушной обороны (ПВО), а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.
После задержания гражданин Молдавии предоставил ФСБ координаты тайника, откуда было изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия. По информации ведомства, Курдоглу планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи. Задержанный сознался в содеянном и активно сотрудничает со следствием.
В сообщении говорится, что в отношении украинского агента следственный отдел УФСБ России по Республике Крым расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 205 (Террористический акт) и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.
14 апреля силами ФСБ был задержан еще один гражданин Молдавии - Мариус Пруняну, доставивший в Россию мощные взрывные устройства по указанию главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ).