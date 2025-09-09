Роструд напомнил о правилах работы в предпраздничные дни
В предпраздничный день продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на один час для всех сотрудников, независимо от длительности смены. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо Роструда.
В документе указано, что правило сокращения рабочего дня на час распространяется и на работников с неполным рабочим днем или работающих по совместительству. Если сократить продолжительность работы невозможно, переработку необходимо компенсировать. В случае когда длительность смены составляет час или менее, сотрудник освобождается от работы в этот день.
В январе 2025 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выходных и праздничных днях в текущем году. Нерабочими днями стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября. Так как 4 и 5 января выпадают на выходные, их решили перенести на 2 мая и 31 декабря. Аналогично были произведены переносы: с 23 февраля на 8 мая, с 8 марта на 13 июня, а с 1 ноября на 3 ноября.
Первая рабочая неделя 2025 г. после новогодних праздников будет двухдневной – 9 и 10 января.