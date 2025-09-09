Роструд напомнил о правилах работы в предпраздничные дни

В январе 2025 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выходных и праздничных днях в текущем году. Нерабочими днями стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября. Так как 4 и 5 января выпадают на выходные, их решили перенести на 2 мая и 31 декабря. Аналогично были произведены переносы: с 23 февраля на 8 мая, с 8 марта на 13 июня, а с 1 ноября на 3 ноября.