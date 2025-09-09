Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Роструд напомнил о правилах работы в предпраздничные дни

Ведомости

В предпраздничный день продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на один час для всех сотрудников, независимо от длительности смены. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо Роструда.

В документе указано, что правило сокращения рабочего дня на час распространяется и на работников с неполным рабочим днем или работающих по совместительству. Если сократить продолжительность работы невозможно, переработку необходимо компенсировать. В случае когда длительность смены составляет час или менее, сотрудник освобождается от работы в этот день.

В январе 2025 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выходных и праздничных днях в текущем году. Нерабочими днями стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября. Так как 4 и 5 января выпадают на выходные, их решили перенести на 2 мая и 31 декабря. Аналогично были произведены переносы: с 23 февраля на 8 мая, с 8 марта на 13 июня, а с 1 ноября на 3 ноября.

Первая рабочая неделя 2025 г. после новогодних праздников будет двухдневной – 9 и 10 января.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её