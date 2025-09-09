Газета
Главная / Общество /

Полицейские обнаружили более 500 кг наркотиков в «Газели» в Подмосковье

Ведомости

На 43 км М-11 «Нева» сотрудники полиции и Госавтоинспекции нашли в остановленной для проверки «Газели» свыше 50 кг наркотических средств, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Оперативники задержали водителя и пассажира.

Как объяснила представитель ведомства, порошкообразное вещество находилось в кузове внутри четырех металлических катушек с кабелем. Всего свертков в машине было 479 штук. Задержанные заявили, что знали о перевозке наркотиков и делали это по указанию неизвестных кураторов в Ленинградской области. Пунктом назначения должна была стать Москва.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанных по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), а также ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Сейчас водитель и пассажир автомобиля находятся под стражей. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет, возможно также пожизненное наказание.

9 сентября в Федеральной таможенной службе России сообщили, что сотрудники ведомства совместно с ФСБ предотвратили ввоз 300 кг наркотиков, замаскированных под груз яблок из Молдавии.

