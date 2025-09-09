Полицейские обнаружили более 500 кг наркотиков в «Газели» в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанных по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), а также ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Сейчас водитель и пассажир автомобиля находятся под стражей. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет, возможно также пожизненное наказание.