Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Россию пытались ввезти 300 кг наркотиков под видом яблок из Молдавии

Ведомости

Таможенники совместно с ФСБ предотвратили ввоз 300 кг наркотиков, замаскированных под груз яблок из Молдавии, сообщила пресс-служба ФТС.

Фура с 21 т фруктов была остановлена в Подмосковье. В полу полуприцепа нашли три тайника, в которых лежали 106 полимерных брикетов.

«Экспертиза установила, что в вакуумных упаковках находились наркотические средства: клефедрон, метадон и гашиш», – пояснили в ФТС.

По оценке ведомства, стоимость партии на черном рынке могла достигать 250 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

5 сентября сообщалось, что в Казахстане была изъята крупнейшая партия кокаина весом 13 183 кг, следовавшая транзитом в третьи страны. По делу задержаны два иностранца.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её