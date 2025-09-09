В Россию пытались ввезти 300 кг наркотиков под видом яблок из Молдавии
Таможенники совместно с ФСБ предотвратили ввоз 300 кг наркотиков, замаскированных под груз яблок из Молдавии, сообщила пресс-служба ФТС.
Фура с 21 т фруктов была остановлена в Подмосковье. В полу полуприцепа нашли три тайника, в которых лежали 106 полимерных брикетов.
«Экспертиза установила, что в вакуумных упаковках находились наркотические средства: клефедрон, метадон и гашиш», – пояснили в ФТС.
По оценке ведомства, стоимость партии на черном рынке могла достигать 250 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
5 сентября сообщалось, что в Казахстане была изъята крупнейшая партия кокаина весом 13 183 кг, следовавшая транзитом в третьи страны. По делу задержаны два иностранца.