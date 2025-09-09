Наказание журналистки Баязитовой изменили на принудительные работы

Баязитова была администраторам Telegram-канала «Адские бабки». Фигурантами уголовного дела также стали медиатехнолог Ольга Архарова (ее приговорили к 4,5 годам лишения свободы) и пиарщица Инна Чурилова. Следствие и суд установили, что в начале 2022 г. журналисты разместили пост о топ-менеджере на тот момент Промсвязьбанка Александре Ушакове, в том числе о его судимости. В июне того же года его помощница обратилась к Чуриловой с просьбой не упоминать Ушакова в «Адских бабках». За один месяц такого «блока» осужденные получили 420 000 руб. Затем Архарова якобы общалась с помощницей Ушакова для продления услуги с небольшой скидкой – 1,2 млн руб. за три месяца.