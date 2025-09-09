Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Наказание журналистки Баязитовой изменили на принудительные работы

Ведомости

Судогодский районный суд Владимирской области заменил наказание журналистке Александре Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Банк ПСБ». Ее приговорили к принудительным работам вместо пяти лет лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Суд удовлетворил принудительные работы на 10 месяцев 18 дней», – сообщили агентству.

В апреле журналистка получила отказ в условно-досрочном освобождении (УДО). Ее признали виновной 27 ноября 2023 г. в Басманном суде Москвы. Дело рассматривалось по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). В августе 2024 г. Мосгорсуд оставил в силе этот приговор, несмотря на диагностированные у Баязитовой сахарный диабет, глаукому и гипертонию.

Баязитова была администраторам Telegram-канала «Адские бабки». Фигурантами уголовного дела также стали медиатехнолог Ольга Архарова (ее приговорили к 4,5 годам лишения свободы) и пиарщица Инна Чурилова. Следствие и суд установили, что в начале 2022 г. журналисты разместили пост о топ-менеджере на тот момент Промсвязьбанка Александре Ушакове, в том числе о его судимости. В июне того же года его помощница обратилась к Чуриловой с просьбой не упоминать Ушакова в «Адских бабках». За один месяц такого «блока» осужденные получили 420 000 руб. Затем Архарова якобы общалась с помощницей Ушакова для продления услуги с небольшой скидкой – 1,2 млн руб. за три месяца.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её