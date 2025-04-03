Осужденной за вымогательство Баязитовой отказано в УДО
Судогодский суд Владимирской области отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) журналистке Александре Баязитовой, которая была приговорена к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Об этом сообщили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Баязитова была администраторам Telegram-канала «Адские бабки». Вместе с ней по уголовному делу проходили также медиатехнолог Ольга Архарова и пиарщица Инна Чурилова.
Как было установлено следствием и судом, в начале 2022 г. в Telegram-канале был размещен пост об Ушакове, в том числе о его судимости. В июне 2022 г. помощница топ-менеджера попросила Чурилову поставить «блок» на упоминание ее начальника в «Адских бабках». За один месяц «блока» обвиняемые получили 420 000 руб. Впоследствии Архарова якобы общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой – 1,2 млн руб. за три месяца.
27 ноября 2023 г. Басманный суд Москвы признал Баязитову и Архарову виновными по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Архарова получила 4,5 года лишения свободы. Баязитову, у которой диагностированы сахарный диабет, глакоума и гипертония, приговорили к пяти годам. Фигурантки вину не признали. В августе 2024 г. Мосгорсуд оставил в силе этот приговор.
«Мы неоднократно говорили по поводу судьбы Александры Баязитовой и жестоком приговоре, больше похожем на расправу. Уверен, что за столь суровым решением стоит чья-то обида. Александра готовила тексты и не влезала в эти истории. Она больна, у нее на иждивении пожилая больная мать. Эта история с УДО показывает, что в нашей судебной системе еще очень много несправедливости», – заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.
В декабре 2023 г. президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании СПЧ допустил амнистию «некоторой категории женщин». Тогда в рамках встречи правозащитница Ева Меркачева рассказала ему о деле Баязитовой. Она отметила, что большие сроки за ненасильственные преступления являются «феноменом, который появился именно в последние годы». В ответ Путин пообещал принять «соответствующее решение».
В октябре 2024 г. Меркачева сообщала, что Баязитова обратилась к президенту с просьбой о помиловании.